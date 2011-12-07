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В Татарстане экс-сотрудница микрофинансовой организации осуждена за мошенничество

Женщина оформила кредит на чужое имя и присвоила деньги.

В Арском районе Татарстана перед судом предстала 31-летняя местная жительниц. Суд признал ее виновной в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, в конце апреля 2018 года женщина, работавшая в тот момент менеджером в одной из микрофинансовой организаций в Арске, оформила на чужое имя фиктивный договор потребительского кредита на сумму 10 тыс. рублей. Деньги она присвоила и потратила.

Вину свою женщина признала и деньги назад возместила. Суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы условно.

КВ
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