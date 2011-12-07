В Татарстане сантехник ограбил и задушил 80-летнюю пенсионерку

На скамье подсудимых оказался 49-летний житель Бугульмы, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, мужчина работал сантехником и по работе оказался в квартире 80-летней женщины. Он изучил обстановку, расположение вещей в квартире и предположил, что у пенсионерки есть ценности и сбережения. В один из дней мужчина незаметно вытащил из замка незапертой двери связку ключей, а потом воспользовался ими.

Сантехник убедился, что хозяйки нет дома и открыв дверь ключами, проник в квартиру. В это время пенсионерка вернулась. Тогда мужчина напал на нее и задушил. Он собрал все что нашел: деньги, золотые украшения, одежду, прихватил даже продукты питания. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина написал от имени женщины записку с угрозами и оставил на месте преступления.

Представитель гособвинения закончил представление доказательств, также суд выслушал доказательства стороны защиты.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.