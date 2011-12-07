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В Верховном суде РТ рассматривают дело о жестоком убийстве мужчины в Альметьевске

Мужчина заколол ломом собутыльника во время застолья в бытовке.

В Верховном суде Татарстана продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, поздно вечером 31 декабря прошлого года подсудимый в бытовке производственного здания на Объездном тракте в Альметьевске распивал алкоголь со своим приятелем. Вдруг мужчины поссорились, а ссора переросла в драку. Подсудимый нанес собутыльнику более 40 колющих ударов ломом в голову, попало и по другим частям тела.

Позднее от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Сегодня, 26 мая, суд выслушает доказательства стороны обвинения.

КВ
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