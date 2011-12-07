Возле Лаишево на мель села груженая баржа

Сегодня, 26 мая, в 7.30 от диспетчера движения Казанского района водных путей и судоходства ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» поступила информация о том, что на мелководье села груженая баржа. Произошло это на 1427 км реки Камы возле города Лаишево.

Баржа двигалась от села Грахань Мамадышского района в Казань, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На помощь вышел теплоход «Капитан Галяутдинов». Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, дальнейших препятствий для безопасного судоходства нет. Обошлось без пострадавших и розлива нефтепродуктов. Специалистам предстоит выяснить причину происшествия.