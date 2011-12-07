Соцсети: В Набережных Челнах произошла массовая драка

В Набережных Челнах возле кинотеатра «Иллюзион» произошла массовая драка, сообщается в паблике «Челны Вкурсе» в ВК. Видео уже обсуждают пользователи.

Отмечается, что среди нападавших были как мужчины, так и женщины. В результате полученных ударов один мужчина упал, и на беззащитного накинулась толпа. Агрессоры начали избивать его руками и ногами, когда тот потерял сознание.

Очевидцы говорят, что мужчину пытались привести в чувства, но все было бесполезно.

Информации о том, как дальше развивались события, пока нет.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в МВД Татарстана опровергли сообщение о том, что в поселке Куюки нетрезвой толпой были избиты двое мужчин.