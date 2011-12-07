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В Татарстане передали в суд дело о краже бриллиантов на чемпионате мира по футболу

Обвиняемый сознался в содеянном.

В Татарстане завершилось расследование дела о краже чемодана с украшениями и бриллиантами на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сейчас дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения.

Отмечается, что после изучения камер видеонаблюдения и генетических экспертиз была установлена личность подозреваемого – им оказался 42-летний колумбиец. После задержания он признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани.

Драгоценности были найдены и возвращены потерпевшей стороне. Общая стоимость украденных драгоценностей составила свыше 160 млн рублей, сообщает МВД по РТ.

КВ
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