В Татарстане передали в суд дело о краже бриллиантов на чемпионате мира по футболу

В Татарстане завершилось расследование дела о краже чемодана с украшениями и бриллиантами на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сейчас дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения.

Отмечается, что после изучения камер видеонаблюдения и генетических экспертиз была установлена личность подозреваемого – им оказался 42-летний колумбиец. После задержания он признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани.

Драгоценности были найдены и возвращены потерпевшей стороне. Общая стоимость украденных драгоценностей составила свыше 160 млн рублей, сообщает МВД по РТ.