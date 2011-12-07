В Татарстане, попав под жатку, погиб комбайнер

В Татарстане во время уборки зерна на поле погиб комбайнер. Произошло ЧП днем 25 июля поселка Дружба в Мензелинском районе РТ. Погибшему было 56 лет, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной информации, мужчина, работавший на комбайне «Нива», по неустановленной пока причине во время работ попал под жатку. От полученных травм он скончался на месте.

Следственными органами СКР проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.