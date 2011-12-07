В Татарстане спасли женщину, заблудившуюся в лесу

В Татарстане спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу.

Сообщение о том, что с девяти часов утра из леса не может выйти пятидесятилетняя женщина, поступило около двух часов дня 25 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На поиски женщины, заблудившейся в лесном массиве у деревни Битлянгур Кукморского района, выехали спасатели ЗПСО№4 Поисково-спасательной службы РТ. Им на помощь пришли сотрудники полиции.

Через три часа поисков женщину нашли в районе поселка Кляуш Мамадышского района Татарстана. Расстояние между населенными пунктами составляет почти 40 километров, согласно картам.