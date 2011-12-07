В столице РТ месяц разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сообщается, что ушла из дома Виктория 14 июля. Больше девушку никто не видел. Она была одета в бежевую джинсовую куртку, синюю джинсовую юбку, белую футболку и белые кроссовки.

Следствие полагает, что девушка могла стать жертвой преступления.

Обладающих информацией о местонахождении Вики просят сообщить по телефонам: (843) 291-43-08, 291-43-62 или 89178849479.