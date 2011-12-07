В Набережных Челнах мужчина упал с 30-метровой высоты в воду и выжил

В Набережных Челнах мужчина сорвался с плотины и упал в воду с 30-метровой высоты. Сотрудники скорой вовремя оказали помощь мужчине, тем самым спасли ему жизнь, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Находясь на поверхности воды, мужчина придавал признаки жизни. Спасатели МСЧ вытащили его из воды. На берегу помощь оказали медики. Несмотря на то, что мужчина был в крайне тяжелом состоянии, вовремя оказанная медицинская помощь стабилизировала его. После этого его госпитализировали.

«В результате падения с такой высоты у человека развивается угрожающее жизни состояние — травматический шок. Подобное состояние без лечения может привести к летальному исходу», — рассказал заведующий подстанцией №1 скорой медицинской помощи Набережных Челнов Святослав Веретенников.