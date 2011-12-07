В Татарстане мошенники под видом золотых монет 18 века продали подделку пенсионеру

В Альметьевске от рук мошенников пострадал 75-летний житель. Злоумышленники продали мужчине фальшивые драгоценные монеты. Об этом сообщила старший инспектор ОМВД РФ по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

В полицию житель Татарстана обратился еще в мае. Он рассказал, что неизвестные предложили ему приобрести золотые монеты 1722 года, найденные возле села Нолинка Альметьевского района. Мужчина поехал с мошенниками в ломбард, чтобы проверить подлинность клада. Одна из монет оказалась действительно золотой — ее оценили в 18 тыс. рублей.

Поверив мошенникам, он купил 37 монет за 370 тыс.рублей. После покупки, мужчина решил сделать запил на одной из монет и обнаружил, что под золотым налетом находится металл.

По данным МВД РТ, подозреваемые были установлены и задержаны в Астраханской области. Молодые люди 33-х и 26-ти лет признали свою вину и полностью возместили ущерб потерпевшему. На данный момент расследование продолжается, злоумышленники находятся под домашним арестом.