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В Татарстане мошенники под видом золотых монет 18 века продали подделку пенсионеру

Сумма ущерба составила 370 тыс.рублей.

В Альметьевске от рук мошенников пострадал 75-летний житель. Злоумышленники продали мужчине фальшивые драгоценные монеты. Об этом сообщила старший инспектор ОМВД  РФ по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

В полицию житель Татарстана обратился еще в  мае. Он рассказал, что неизвестные предложили ему  приобрести золотые монеты 1722 года, найденные возле села Нолинка Альметьевского района.  Мужчина поехал с мошенниками в ломбард, чтобы проверить подлинность клада. Одна из монет оказалась действительно золотой  — ее  оценили в  18 тыс. рублей. 

Поверив мошенникам, он купил 37 монет за 370 тыс.рублей. После покупки, мужчина  решил сделать запил на  одной из  монет и обнаружил, что под золотым налетом находится металл. 

По данным МВД РТ, подозреваемые были установлены и задержаны в Астраханской области. Молодые люди 33-х и 26-ти лет признали свою вину и полностью возместили ущерб потерпевшему. На данный момент расследование продолжается, злоумышленники находятся под домашним арестом.

КВ
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