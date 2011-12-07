В Татарстане мужчина подозревается в поджоге собутыльницы

Житель Лениногорского района подозревается в убийстве своей знакомой. После распития алкоголя 29-летний татарстанец поджог свою подругу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина и женщина выпивали, а после уснули. Проснувшись, мужчина поджог одежду спавшей приятельницы. Она скончалась от множественных ожогов.

После этого злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что нашел подругу мертвой. В дальнейшем он сознался в убийстве.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье, предусматривающей наказание за тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть потерпевшего.