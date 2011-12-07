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У Танкового училища Казани произошло массовое ДТП

Участниками аварии стали водители трех иномарок.

У Танкового училища Казани произошло массовое ДТП. По сообщению очевидцев происшествия, авария произошла сегодня утром на Оренбургском тракте. Ее участниками стали водители трех иномарок. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

По предварительным данным, «Фольксваген» получил незначительные повреждения, другим повезло меньше. От удара «Хендэ» вылетел на тротуар, после чего врезался в столб, а черный «Опель» откинуло на обочину. Владелец последней машины с места ДТП смог уехать лишь на эвакуаторе.

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