У Танкового училища Казани произошло массовое ДТП. По сообщению очевидцев происшествия, авария произошла сегодня утром на Оренбургском тракте. Ее участниками стали водители трех иномарок. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

По предварительным данным, «Фольксваген» получил незначительные повреждения, другим повезло меньше. От удара «Хендэ» вылетел на тротуар, после чего врезался в столб, а черный «Опель» откинуло на обочину. Владелец последней машины с места ДТП смог уехать лишь на эвакуаторе.