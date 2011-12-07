Казанец украл плюшевого медведя, чтобы подарить его девушке

31-летний казанец украл плюшевого медведя из цветочного магазина, чтобы подарить его девушке, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, игрушка стоила 5 тыс. рублей. Мужчина попросил продавца посмотреть медведя, а когда женщина отвлеклась, вышел из магазина с игрушкой и уехал на авто без номеров.

Полицейские задержали подозреваемого спустя сутки. В преступлении он сознался и рассказал, что хотел сделать подарок своей девушке, но на покупку еще не заработал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».