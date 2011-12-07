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В Казани ищут водителя, сбившего школьника

Неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

В Казани разыскивают водителя, который сбил школьника на перекрестке пр. Победы и ул. Дубравная, сообщает городская Госавтоинспекция.

По информации ведомства, ДТП произошло в пятницу, 23 октября. Неизвестный сбил 11-летнего мальчика и уехал.

В результате столкновения ребенок получил ушибленные раны и ссадины. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили домой.

Очевидцев аварии просят сообщить всю известную информацию по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

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