В Казани пьяный юноша выстрелил в незнакомца

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В Казани пьяный 18-летний казанец выстрелил в незнакомца и пытался сбежать от росгвардейцев, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.
Сотрудники ведомства получили сигнал об огнестрельном ранении в поселке Деробышки около 18 часов 25 октября.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в одной из квартир находится человек с огнестрельным ранением. Рядом с ним были его приятели, которые рассказали, что во дворе дома они поссорились с компанией незнакомцев, один из которых достал пистолет и выстрелил в сторону товарища. Парни описали приметы нападавших росгвардейцев и те отправились на поиски
Компанию парней рогвардейцы нашли быстро. От правоохранителей парни попытались скрыться, однако все равно были задержаны. Стрелком оказался ранее судимый 18-летний казанец. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
При досмотре пистолет не обнаружили. Позже пневматическое оружие изъяли оперативники.
Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».