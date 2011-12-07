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В Татарстане авто без номеров вылетело в кювет

Водитель погиб на месте.

В Татарстане «Нива» без номеров вылетела в кювет. Водитель погиб на месте, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло в Сармановском районе около деревни Сулюково.

Свидетели аварии отметили, что мужчине на вид лет 60. 

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