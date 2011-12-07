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В Казани двое детей попали под колеса авто

Дети доставлены в больницу с различным травмами.

В Казани за один день двое детей попали под колеса авто, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Первое ДТП случилось 25 ноября в 8.00 на улице Закиева, 4 . По информации ведомства, 26-летний водитель «Рено» не уступил дорогу на «зебре» женщине с трехлетним ребенком. После того, как водитель сбил пешеходов, он вылетел на встречную полосу и протаранил «Шевроле».

В результате аварии у ребенка диагностировано сотрясение мозга.

Второй случай произошел около 12 часов на улице Побежимова. Под колеса «Хендэ» попал 12-летний мальчик, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП ребенок получил ссадины и ушибы.

КВ
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