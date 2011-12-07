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В Татарстане нетрезвые водители стали чаще провоцировать погони

Госавтоинспекция МВД по РТ напоминает, что невыполнение требований об остановке авто не поможет водителям избежать ответственности

В последнее время все чаще, особенно в ночное время, водители осознанно игнорируют требование сотрудников полиции об остановке и пытаются скрыться, провоцируя аварийные ситуации, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.

Так, в Казани 18 апреля нетрезвый водитель «Газели» решил не реагировать на требование сотрудника полиции, и вместо того, чтоб остановиться, попытался скрыться. Правоохранителям пришлось организовать погоню. В этот же день в Бавлинском районе Татарстана нетрезвый водитель «ВАЗа», увидев ехавший навстречу патрульный автомобиль Госавтоинспекции, резко развернулся и попытался скрыться. Также попытался скрыться от правоохранителей и нетрезвый водитель «Кадилака». Произошло это 20 апреля в Казани.

Всех водителей, посчитавших, что удастся уйти от ответственности, в результате погони задержали.

КВ
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