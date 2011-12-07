Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной в гимназии № 175

Глава Следственного комитета РФ Александр .

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. <…> Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал он в ходе военно-научной конференции в Москве.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании гимназии на улице Файзи. В результате нее пострадало более 20 человек, погибло — девять.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что из ДРКБ выписали еще двух пострадавших во время трагедии в казанской гимназии.