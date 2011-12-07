Двое жителей Альметьевска обвиняются в подкупе потерпевших по делу об организации борделя

В Татарстане перед судом предстанут два жителя Альметьевска, которые попытались подкупить потерпевших по делу об организации борделя, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, весной прошлого года обвиняемые решили помочь своему приятелю, который обвинялся в организации борделя и вовлечении в занятие проституцией. За дачу ложных показаний они передали одной из женщин 100 тыс. рублей и автомобиль «Audi A6» стоимостью 500 тыс. рублей, а другой — 75 тыс. рублей. Одной из них мужчины пригрозили физической расправой.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Бугульминский городской суд.