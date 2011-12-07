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Инженер решил подзаработать на фиктивных актах по прочистке канализации: возбуждено уголовное дело

Мужчина подозревается в коммерческом подкупе.

В отношении 36-летнего инженера одной из компаний возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп», сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснилось, зимой прошло года по итогам проведенного тендера между компанией и ООО был заключен договор на выполнение работ по прочистке канализации. Подозреваемый предложил директору фирмы за вознаграждение подписать акты приемки выполненных работ, без их фактического выполнения. Руководитель фирмы согласился и в начале этого года передал подозреваемому 640 тыс. рублей и машину «Киа».

Преступный сговор был вскрыт благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками СУ СКР по РТ и МВД по РТ. Расследование уголовного дела продолжается.

КВ
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