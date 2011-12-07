В Нижнекамске прокуратура выясняет обстоятельства нападения бездомной собаки на ребенка

Поводом для проверки со стороны надзорного ведомства стала информация в СМИ о нападении бездомной собаки на ребенка. Как выяснилось, на территории школы № 37 собака пыталась отнять у школьницы мешок со второй обувью.

По сведениям Нижнекамской ЦРМБ, с начала года за помощью обратились 47 граждан, пострадавших от нападения бродячих собак.

Прокуратура РТ сообщает, что отлов безнадзорных животных на территории Нижнекамска и Нижнекамского района оказался не организован, даже нет специализированной организации, которая занималась бы этой проблемой.

От местных властей потребовали устранить нарушения. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.