В Чистополе угонщик пытался убедить девушку, что машина его: мужчину задержала полиция

В Чистополе автоугонщик пытался доказать владелице авто, что машина его. Приехавшие на место казуса полицейские задержали мужчину.

По словам 21-летней владелицы авто, она из окна дома увидела, как незнакомец ходит возле её машины. Позже, на звуки сигнализации девушка вышла из дома, автоугонщик уже сидел за рулём. На все вопросы со стороны девушки мужчина отвечал, что машина его, и сейчас он собирается перегнать её в гараж.

Полицейские задержали 41-летнего чистопольца, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.