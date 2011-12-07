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Из Душанбе в Казань пытались ввезти без таможенного декларирования почти 400 сим-карт

Молодой таджик заверил, что столько симок предназначалось для лично пользования.

Интересную находку во время таможенного контроля багажа в международном аэропорту Казани им. Г. Тукая обнаружили у пассажира, прибывшего авиарейсом из Душанбе. У гражданина Таджикистана в «зеленом коридоре» оказались на руках две картонные коробки, набитые сим-картами «Билайн». Всего их оказалось 398 штук, сообщила пресс-секретарь Татарстанской таможни Валентина Скарлухина.

Как объяснил 23-летний парень сотрудникам таможенного поста, коробки принадлежат его земляку, который попросил их передать своему знакомому в Москве. Поверить, что 400 симок предназначались для личного пользования, таможенники не смогли, поэтому в отношении парня возбуждено административное дело, а товар изъят. По делу ведется административное расследование.

КВ
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