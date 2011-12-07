Насильника из Ижевска в примечательной футболке задержали в Казани

В Казани сотрудники полиции задержали ижевского насильника, который был объявлен в розыск месяц назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

По данным потерпевшей от его рук девушки и свидетелей, у парня были длинные волосы, синие джинсы, чёрные кроссовки, и чёрная футболка с принтом Гомера Симпсона. По этому описанию преступника поймали в Казани 23 июля.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются детали произошедшего.