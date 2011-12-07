Полиция РТ задержала 18-летнего парня за продажу несуществующих колес

В Татарстане сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего парня, которого подозревают в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что житель Лаишевского района размещал рекламу своих услуг в социальных сетях. Подросток предлагал приобрести автомобильные колеса и автоаксессуары, а получив оплату, прекращал выходить на связь.

Свою вину задержанный полностью признал. Парня заключили под стражу по ч.2 ст. 159 УК РФ.