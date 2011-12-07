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Полиция РТ задержала 18-летнего парня за продажу несуществующих колес

Подросток предлагал приобрести товары, а получив оплату, прекращал выходить на связь.

В Татарстане сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего парня, которого подозревают в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что житель Лаишевского района размещал рекламу своих услуг в социальных сетях. Подросток предлагал приобрести автомобильные колеса и автоаксессуары, а получив оплату, прекращал выходить на связь.

Свою вину задержанный полностью признал. Парня заключили под стражу по ч.2 ст. 159 УК РФ.

КВ
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