Прокуратура Казани начала проверку после аварии трамвая с «Газелью»

Прокуратура Казани организовала проверку по факту аварии на улице Гвардейская, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры», — сообщил Галиев.

Вчера на улице Гвардейская трамвай сошел с путей и врезался в автомобиль. Водитель авто получил травмы. На месте аварии проводились работы по восстановлению. Вечером движение возобновили. Одной из возможных причин аварии мог стать крупный предмет на путях.

Это не первый случай схода трамвая с путей. Летом произошел аналогичный инцидент в районе Советской площади. Тогда никто не пострадал.