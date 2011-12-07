У жителя Казани за долги в 40 тыс. рублей арестовали BMW

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В Казани у 28-летнего жителя арестовали автомобиль марки BMW за долги в 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.
На владельца иномарки составили 13 исполнительных документов за задолженности по налогам и штрафам ГИБДД, но мужчина уклонялся от их погашения.
По данным пресс-службы, изначально автомобиль BMW эвакуировали за нарушения правила стоянки. А со спецстоянки машину забрали судебные приставы.
Для возвращения автомобиля владелец должен погасить долги в течение 10 дней.