У жителя Казани за долги в 40 тыс. рублей арестовали BMW

В Казани у 28-летнего жителя арестовали автомобиль марки BMW за долги в 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

На владельца иномарки составили 13 исполнительных документов за задолженности по налогам и штрафам ГИБДД, но мужчина уклонялся от их погашения.

По данным пресс-службы, изначально автомобиль BMW эвакуировали за нарушения правила стоянки. А со спецстоянки машину забрали судебные приставы.

Для возвращения автомобиля владелец должен погасить долги в течение 10 дней.