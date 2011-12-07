В Казани дверьми автобуса зажало ребенка

В Казани дверью автобуса зажало четырехлетнего малыша. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Водитель остановился на остановке для осуществления посадки высадки пассажиров. В этот момент женщина с ребенком сидели на сидении, а затем только встали и направились к кабине. Водитель в это время посмотрел в зеркало заднего вида, на выход пассажиров не было, он начал закрывать двери», — рассказал Темляков.

По словам председателя, на записи с камер видно, что водитель не специально закрыл дверь, а просто действовал по должностной инструкции. В момент, когда в автобусе начали закрываться двери, женщина стояла у кабины водителя и держалась за поручень. Малыша из-под стекла со стороны кабины водителя не было видно из-за его маленького роста.

«Водитель не экстрасенс: кто мог предугадать, что правой рукой мама ребенка в этот момент предлагает ему выйти» — отметил Темляков.

Собеседник издания считает, что представленные кадры доказывают, что дверь автобуса голову ребенку не зажимала, а лишь задела руку.

Председатель АТП РТ напомнил казанцам, что готовиться на выход пассажирам нужно заранее. Также при выходе из автобуса сначала идет взрослый, а только потом ребенок.