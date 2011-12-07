В общежитиях Нижнекамска ввели комендантский час из-за бытовых конфликтов

В Нижнекамске ввели комендантский час на территории общежитий по улице Гайнуллина, в которых проживают рабочие местных предприятий. Такие ограничение связаны с тем, что в зданиях стали чаще возникать конфликты и драки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Комендантский час ввели 25 августа на неопределенный срок. Согласно ему, жителям общежития запрещено быть на улице с 10 вечера до 6 утра. К тому же, здесь действует балльная система нарушений комендантского времени. Следить за соблюдением комендантского часа будут сотрудники полиции, патрулирующие улицы, отметили в пресс-службе.

Также во время проверки обнаружили 300 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. На данный момент решается вопрос о выдворении нарушителей с территории России.