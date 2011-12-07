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Бомба, поджог и побег из квартиры: спецслужбы Челнов получили несколько вызовов за сутки

Четыре вызова поступило от челнинцев на номер экстренных служб за минувшие сутки.

Спецслужбы Набережных Челнов 26 сентября получили сразу несколько вызовов о ЧП, сообщают «Челнинские известия».

Так, после полуночи на номер «112» поступил звонок о заложенной бомбе в одной из квартир жилого дома. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что вызов оказался ложным. 37-летний мужчина был доставлен в отделение полиции.

Около 14 часов очевидцы обратились в полицию с информацией о том, что неизвестный пытается спуститься по веревке из белья из окна четвертого этажа. Прибывшие сотрудники полиции передали мужчину медикам.

Около 21 часа 60-летняя местная жительница вызвала пожарных — кто-то поджег ее дверной звонок. Сотрудники МЧС подтвердили данный факт.

КВ
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