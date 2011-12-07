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В Казани пенсионерка выпала из переполненного автобуса

Инцидент произошел на остановке «Ленинградская».

В Казани пенсионерка выпала из переполненного автобуса. Видеозапись происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Судя по кадрам, инцидент произошел на остановке «Ленинградская». Автобус прибыл на остановку переполненным, однако новых пассажиров это не остановило: пожилая женщина попыталась протиснуться на ступеньку, однако оступилась и упала на дорогу. Пенсионерке помогли подняться, и она еще раз попыталась протиснуться в автобус. 

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