В Казани пенсионерка выпала из переполненного автобуса. Видеозапись происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Судя по кадрам, инцидент произошел на остановке «Ленинградская». Автобус прибыл на остановку переполненным, однако новых пассажиров это не остановило: пожилая женщина попыталась протиснуться на ступеньку, однако оступилась и упала на дорогу. Пенсионерке помогли подняться, и она еще раз попыталась протиснуться в автобус.