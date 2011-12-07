В Зеленодольском районе двое мужчин погибли в горящей бане

В деревне Воронино в Зеленодольском районе двое мужчин сгорели в бане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, сообщение о пожаре около 22 часов. Однако очевидцы сообщили об этом слишком поздно, и когда на место прибыли пожарные, дом и баня полностью сгорели.

Спасателям сообщили, что в бане могли находиться люди. Действительно, во время разбора пожарные обнаружили тела двух мужчин 49 и 46 лет, 21-летний парень с ожогами успел выпрыгнуть из горящего помещения.