В Челнах эвакуировали студентов Политехнического колледжа из-за сообщений о вооруженном человеке

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В Набережных Челнах Политехнического колледжа из-за сообщений о якобы вооруженном человеке. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
По данным агентства сообщение оказалось фейковым.
Как рассказала «КВ» пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова студенты колледжа были эвакуированы во время занятий для проверки тревожного сообщения.
«Директор вызвал полицию, здание исследуется кинологами. Проверка еще продолжается», — говорится в сообщении.