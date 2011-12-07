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В Челнах эвакуировали студентов Политехнического колледжа из-за сообщений о вооруженном человеке

Директор учебного заведения вызвал полицию, здание исследуется кинологами.

В Набережных Челнах Политехнического колледжа из-за сообщений о якобы вооруженном человеке. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По данным агентства сообщение оказалось фейковым.

Как рассказала «КВ» пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова студенты колледжа были эвакуированы во время занятий для проверки тревожного сообщения.

«Директор вызвал полицию, здание исследуется кинологами. Проверка еще продолжается», — говорится в сообщении. 

КВ
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