Девушка стала жертвой наезда водителя, не сменившего летнюю резину на своем авто

Автолюбитель не справился с управлением и сбил девушку в центре Казани. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По рассказу очевидцев события, ДТП произошло накануне в половине девятого часов утра, напротив дома по улице Право-Булачная, 18/23. 18-летняя девушка, ожидая зеленый свет светофора, оказалась под колесами управляющего ВАЗ-21099. К счастью, обошлось только ссадинами колена.

Сообщается, что водитель отечественного авто пренебрег правилами и разъезжал на летней резине. От того, он не справился с управлением, а машину занесло на скользкой дороге. В результате сперва он совершил наезд, а затем его откинуло в дорожный знак.