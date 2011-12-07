Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Девушка стала жертвой наезда водителя, не сменившего летнюю резину на своем авто

ДТП произошло накануне утром в центре Казани.  

Автолюбитель не справился с управлением и сбил девушку в центре Казани. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По рассказу очевидцев события, ДТП произошло накануне в половине девятого часов утра, напротив дома по улице Право-Булачная, 18/23. 18-летняя девушка, ожидая зеленый свет светофора, оказалась под колесами управляющего ВАЗ-21099. К счастью, обошлось только ссадинами колена.

Сообщается, что водитель отечественного авто пренебрег правилами и разъезжал на летней резине. От того, он не справился с управлением, а машину занесло на скользкой дороге. В результате сперва он совершил наезд, а затем его откинуло в дорожный знак. 

КВ
Лента новостей