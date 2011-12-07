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В КФУ прокомментировали массовую драку, произошедшую в общежитии

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая в студенческом общежитии на улице Красной Позиции.

В пресс-службе КФУ прокомментировали массовую драку, произошедшую в общежитии в ночь с 25 на 26 мая.

«Университет в курсе произошедшего, обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе вуза, посоветовав обратиться за более подробной информацией в правоохранительные органы.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой драке студентов университета, одним из участников конфликта был уроженец Туркменистана. В драке был использован перцовый баллончик.

КВ
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