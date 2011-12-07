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В Татарстане помощь спасателей потребовалась 11-летнему ребенку, упавшему в овраг

Мальчики играли на краю оврага и один из них упал в овраг с высоты более 10 метров.

Спасателям ЗПСО№1 Буинска пришлось выезжать в село Большое Бисярино Тетюшского района Татарстана. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, помощь ребенку потребовалась накануне, 27 мая, около полудня.

Дети играли на краю оврага и вдруг один мальчик сорвался и упал с высоты более десяти метров. Сильная боль в ноге помешала ребятам вытащить его из оврага.

Прибывшие пожарные и медики «скорой помощи» наложили шину на ногу и на носилках транспортировали 11-летнего мальчика из оврага в машину СМП.

КВ
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