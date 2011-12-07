Печальный подсчёт: за выходные в Татарстане утонули шесть человек

В республике водолазам приходится извлекать со дна рек в день по несколько человек, особенно ситуация обостряется в выходные.

Так, сразу несколько происшествий произошло 26 июня. Около двух часов дня в МЧС поступило сообщение о том, что на реке Каме возле села Алексеевское во время купания утонул мужчина. Через три часа поисков на расстоянии 60 метров от берега с глубины 3 метров водолазная группа подняла со дна тело мужчины 30 лет. Как уточняют в ГУ МЧС России по РТ, место, где произошло ЧП, не оборудовано для купания, о чем сообщают аншлаги на водоёме.

В этот же день, около шести часов вечера на Каме утонул мужчина 59 лет. Он купался диком пляже песчаного острова напротив пристани в Елабуге. Его тело подняли с глубины 5 метров в двадцати метрах от берега.

Трагедией закончилось алкогольное застолье в девять вечера в заливе Ременникова на Волге в Зеленодольске. Один из участников возлияний на воздухе, вызывав спасателей, рассказал, что его друг пошёл искупаться, нырнул и не вынырнул. В четыре часа утра тело 36-летнего мужчины нашли спасатели на глубине 6 метров.

Рано утром на следующий день, в воскресенье спасателям пришлось оказывать помощь еще одному татарстанцу. Здесь, к счастью, все закончилось благополучно. Возле Тетюш на Волге мужчина поссорился с друзьями и уплыл в неизвестном направлении. На место происшествия прибыл сотрудник ГИМС на мотолодке. Мужчину удалось найти через два часа поисков в километре от острова Вертолётный. 53-летний обиженный пловец всё это время из последних сил держался за бревно посередине реки.

В этот же день в шесть утра ЧП произошло в Менделеевском районе в селе Тихоново на реке Тойма. Здесь со дна реки водолазы извлекли тело 31-летнего парня.

Еще одно ЧП произошло в этот день в Казани. Около шести часов вечера в Казанке у аквапарка «Ривьера» утонул 17-летний парень. Прибывшие спасатели через несколько минут нашли и подняли его тело с глубины 6 метров в 25 метрах от берега. Место для купания не оборудовано, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В семь часов утра 28 июня водолазы начали поиск пропавшего ещё 27 июня мужчины на реке Шешма возле села Елантово Нижнекамского района. Его тело нашли на глубине 3,5 метра на расстоянии 5 метров от берега.

Ранее, 25 июня, погибли в воде пять татарстанцев. Из них двое утонули в деревенском пруду, один — пропал во время рыбалки с лодки. Как отмечают спасатели, несколько человек купались в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, купание в необорудованных местах запрещено.

В районах Татарстана проводятся специальные рейды. Административные комиссии могут оштрафовать за купание в необорудованных местах по ст. 3.10 КоАП РТ «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории РТ», сумма штрафа — от 1000 до 1500 рублей.

Представители подразделений ПДН МВД по РТ имеют полномочия привлекать к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ родителей детей, купающихся без присмотра взрослых.

Купание в холодной воде может привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. Судороги — одна из основных причин гибели на воде. Немало происшествий связано с нырянием в незнакомом месте. На дне могут быть ямы, коряги, камни и другие посторонние предметы. Также в МЧС настойчиво рекомендуют воздержаться от распития алкоголя на берегу. Купание в нетрезвом виде — главная причина гибели людей на воде.