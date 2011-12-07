Прокуратура обжалует приговор водителю снегохода, сбившему ребёнка в Свияжске

Государственное обвинение считает, что водителю снегохода, сбившему девочку на масленичных гуляниях в Свияжске, суд определил наказание, которое не соответствует тяжести преступления. В частности, были допущены существенные процессуальные нарушения, сообщает Прокуратура Татарстана.

Так, в качестве смягчающего обстоятельства было указано активное содействие раскрытию и расследованию преступления. Но на самом деле водитель снегохода с места преступления скрылся. Правоохранителям пришлось выяснять его личность и устанавливать местонахождение.

Надзорное ведомство уточняет, что не были учтены и свидетельские показания об алкогольном опьянении мужчины в момент происшествия. Не была проведена специальная экспертиза для определения скорости снегохода.

Прокуратура предлагает отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Напомним, ЧП произошло вечером 14 марта в Свияжске. Мужчина на снегоходе сбил ребёнка и скрылся.

32-летний ранее судимый мужчина был признан виновным в угоне, нарушении правил дорожного движения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, а также оставлении места ДТП.

Судом ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также его на три года лишили водительских прав.