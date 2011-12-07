В Казани машина сбила сразу двух детей-пешеходов

За минувшие выходные, 26 и 27 июня, в Казани было зарегистрировано 230 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими. Пострадали семь человек, в том числе сразу двое детей, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло 26 июня в 16.20 напротив дома №22 Б по ул. Ломжинская. 48-летний водитель на автомобиле «Киа» не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 6-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, которые переходили дорогу вместе с мамой. В результате происшествия дети с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Всего, за минувшие выходные в городе за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 1756 водителей и 317 пешеходов, 19 водителей были задержаны с признаками опьянения.