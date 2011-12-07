В казанском поселке Куюки после замыкания на высоковольтных опорах загорелась трава

Сегодня в казанском поселке Куюки произошло возгорание травы. Причиной пожара послужило короткое замыкание на высоковольтных опорах. Об этом сообщается на странице сообщества в социальных сетях.

Тушением огня до приезда спасателей занялись местные жители.

Судя по комментариям под публикацией, сегодняшнее возгорание стало не первым. Накануне пожарные уже ликвидировали огонь. «С большой долей вероятности был поджог травы на ферме в селе Богородское», — пояснили они пользователям.

Напомним, из-за установившейся аномально жаркой погоды в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение Максимальная температура воздуха днем может достигнуть +37 градусов.