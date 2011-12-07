Бастрыкин провел онлайн-встречу с родителями пострадавших во время нападения на казанскую школу детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости дополнительно и детально проверить причины нападения на казанскую гимназию № 175. Поручение сотрудникам ведомства он дал во время онлайн-встречи с родственниками пострадавших и погибших в трагедии, сообщает пресс-служба Следкома.

Во время встречи руководители следственной группы напомнили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который в мае напал на школу и застрелил девять человек, еще не завершена.

Также участники совещания обсудили вопросы оказания социальной поддержки семьям погибших и пострадавших. Ранее Бастрыкин ориентировал сотрудников ведомства в регионе оказать им поддержку в решение возникающих проблем. Следователи совместно с Правительством Татарстана и благотворительными организациями решили некоторые вопросы, которые связаны с жильем и образованием пострадавших детей.

Некоторые родители пострадавших детей отметили, что обеспокоены их будущим. Сейчас ребята находятся на лечении, у них нет летнего отдыха, а в дальнейшем им потребуется социальная адаптация. Бастрыкин поручил подготовить предложение в Правительство России для оказания необходимой помощи.