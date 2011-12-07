Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Бастрыкин провел онлайн-встречу с родителями пострадавших во время нападения на казанскую школу детей

Следователи совместно с Правительством Татарстана и благотворительными организациями помогли решить некоторые социально-бытовые проблемы пострадавших в той трагедии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости дополнительно и детально проверить причины нападения на казанскую гимназию № 175. Поручение сотрудникам ведомства он дал во время онлайн-встречи с родственниками пострадавших и погибших в трагедии, сообщает пресс-служба Следкома.

Во время встречи руководители следственной группы напомнили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который в мае напал на школу и застрелил девять человек, еще не завершена.

Также участники совещания обсудили вопросы оказания социальной поддержки семьям погибших и пострадавших. Ранее Бастрыкин ориентировал сотрудников ведомства в регионе оказать им поддержку в решение возникающих проблем. Следователи совместно с Правительством Татарстана и благотворительными организациями решили некоторые вопросы, которые связаны с жильем и образованием пострадавших детей.

Некоторые родители пострадавших детей отметили, что обеспокоены их будущим. Сейчас ребята находятся на лечении, у них нет летнего отдыха, а в дальнейшем им потребуется социальная адаптация. Бастрыкин поручил подготовить предложение в Правительство России для оказания необходимой помощи.

КВ
Лента новостей