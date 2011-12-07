В ДТП в Арском районе РТ пострадало четыре человека, один скончался

В Арском районе Татарстана на трассе Казань – Малмыж произошла серьезная авария. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По сообщению очевидцев, водитель легковушки выбрал небезопасную скорость для движения и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Удар был такой силы, что «Ладу» выкинуло в кювет.

От полученных травм женщина скончалась на месте. На вид погибшей было около 50 лет. Еще четверых участников аварии срочно госпитализировали в больницу.