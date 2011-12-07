В Казани разыскивают очевидцев двух ДТП с пострадавшими

Первое ДТП произошло 27 июля в 9 часов утра напротив дома № 1 А корп. 1 по ул. Дементьева. Водитель не рассчитал безопасную дистанцию и протаранил двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Хундай». Водитель этого автомобиля остался также неизвестным, поскольку оба они с места аварии скрылись. В результате ДТП с травмами различной тяжести в больницу был госпитализирован 34-летний пассажир «Хундая».

В этот же день, около 11 часов вечера, ДТП произошло на ул. Пушкина. Водитель неустановленного автомобиля при перестроении не уступил дорогу и врезался в автобус «Нефаз». С места происшествия виновник ДТП скрылся. 24-летняя пассажирка автобуса получила различные травмы.

Правоохранители просят очевидцев этих ДТП позвонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.