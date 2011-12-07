16-летний подросток попал под колеса казанского автобуса. О произошедшем ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Сообщается, что ДТП произошло накануне на Сибирском тракте города. Во время поворота 36-го автобуса в его боковую часть влетел юный велосипедист. По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, «возможности среагировать на неожиданно выехавшего на дорогу велосипедиста просто не было».

Водитель вызвал спасателей и «скорую», а сам попытался оказать подростку первую помощь.

В результате происшествия парня с сочетанными травмами доставили в 7-ю городскую больницу.