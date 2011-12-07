Мужчина в Елабужском районе РТ верхом на коне отправился на поиски коров и исчез

В Елабужском районе РТ мужчина верхом на коне отправился на поиски коров и исчез, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщили о пропаже 51-летнего скотника из Елабужского района на единый номер вызова экстренных служб 112 только через три дня. Вечером 23 августа он верхом отправился на поиски коров, которые не вернулись на ферму. Через час его лошадь пришла домой одна. Телефон мужчины был недоступен.

Так, в течение двух дней пропавшего разыскивают спасатели ЗПСО № 5 и сотрудники полиции. Позже к ним подключили собаку. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения на ферме, полицейские восстановили картину событий. Однако результата это не дало. Поиски продолжаются.