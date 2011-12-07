В Чистополе ветеран МВД спас тонущего мальчика

На Старом пляже Чистополя мужчина во время рыбалки спас тонущего мальчика, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Спасателем оказался ветеран МВД со стажем работы более 30 лет. По его словам, он нырял в то место, где видел в последний раз мальчика.

«Увидел его под водой, он смотрел на меня открытыми глазами», — поделился мужчина

Мужчина хотел встать на дно, чтобы вытащить ребенка, но дна не нащупал. По его словам, в этом месте была яма, куда провалился ребенок.

После того, как мальчик был вытащен на берег, мужчина оказал ему первую помощь. Благодаря вовремя оказанной экстренной помощи, ребенок очнулся. Он рассказал своему спасителю, что ему семь лет и что на реку он пришел купаться один. Ребенок был передан медикам и сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Мужчина рассказал, что во время службы он участвовал во многих сложных операциях по спасению, но спасать ребенка ему пришлось впервые.