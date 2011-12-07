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Крупный пожар произошел в Ново-Савиновском районе Казани

Горят склады, которые используются для хранения полиэтилена и поролона.

В Казани в Ново-Савиновском районе произошел крупный пожар — горят склады, сообщают очевидцы.

«В 11.40 поступило сообщение о задымлении по ул. Короленко, 58. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горит складское одноэтажное помещение», — подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, склады используются для хранения полиэтилена и поролона.

Информация о пострадавших и причины возгорания уточняются. 

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