Крупный пожар произошел в Ново-Савиновском районе Казани

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В Казани в Ново-Савиновском районе произошел крупный пожар — горят склады, сообщают очевидцы.
«В 11.40 поступило сообщение о задымлении по ул. Короленко, 58. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горит складское одноэтажное помещение», — подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По предварительным данным, склады используются для хранения полиэтилена и поролона.
Информация о пострадавших и причины возгорания уточняются.