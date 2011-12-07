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Пожарные ликвидировали возгорание в Ново-Савиновском районе Казани

Площадь горения составила 400 кв.м.

Пожарные ликвидировали горение склада в Ново-Савиновском районе Казани, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар ликвидирован в 12.28. Площадь горения составила 400 кв. м. Пострадавших нет.

К тушению были привлечены от РСЧС — 95 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС — 72 человека и 18 единиц техники.

«По словам представителя собственника, на складе хранились полимерные твердые материалы — поролон и полиэтилен», — уточнили в ведомстве. 

КВ
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